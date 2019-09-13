المادة 12 درع الاستقرار المجتمعي وردع لمن يحاول استغلال الحراك الإصلاحي

المواطن - الرياض

أسست المملكة نظامًا راسخًا للعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية يحسم أي محاولات قد تزعزع الاستقرار المجتمعي، أو تحاول بث الفتنة بين أطياف المجتمع، حيث تنص المادة 12 من النظام الأساسي للحكم على أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.

ورأى المحامي عبدالرحمن اللاحم في تغريدة له على حسابه في تويتر أن ما يحدث من استغلال الحراك الإصلاحي وقرارات الدولة في هذا الشأن من أجل استفزاز أطراف معينة محافظة؛ أمر مقزز ويؤدي إلى الاحتقان والفرقة والانقسام، الأمر الذي قد يضع من يفعل ذلك تحت طائلة القانون، بناء على المادة 12 من النظام الأساسي للحكم (الدولة.. تمنع) وتروح دراهمك للمحامين على حد قوله .

ويؤكد نظام المملكة أنه لن يسمح بأي محاولة للمساس بالنسيج المجتمعي القوي، أو تأجيج الفتن أو خلق احتقان وانقسام وتسير بخطى ثابتة وخطط اجتماعية واقتصادية مستمرة برؤية واضحة نحو تحقيق رؤية ٢٠٣٠ .