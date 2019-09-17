المالية تُعلن إقفال طرح سبتمبر من برنامج الصكوك بقيمة 8.8 مليار ريال

المالية تُعلن إقفال طرح سبتمبر من برنامج الصكوك بقيمة 8.8 مليار ريال

2019/09/17
الساعة 10:49 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت وزارة المالية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر سبتمبر 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي, حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.834 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الإصدارات قسمت إلى ثلاث شرائح, الأولى، تبلغ 1.400 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.648 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي، والشريحة الثانية، تبلغ 1.185 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 11.012 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي، والشريحة الثالثة، تبلغ 6.249 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 15.496 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2049 ميلادي.


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