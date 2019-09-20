المجمعات التجارية بتبوك تشارك الأهالي فرحتهم بيوم الوطن

المجمعات التجارية بتبوك تشارك الأهالي فرحتهم بيوم الوطن

2019/09/20
الساعة 10:32 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

تشارك عدد من المولات والمجمعات التجارية بمنطقة تبوك، احتفالات المنطقة باليوم الوطني الـ 89, من خلال تجميل واجهة مبانيها التي توشحت بألوان الوطن, وبالمجسمات الجمالية والأعلام واللوحات التي تحمل هوية اليوم الوطني, للتعبير عن مشاعر الاعتزاز والفخر بهذا الوطن الغالي.
وشهدت المحلات التجارية إقبالاً كبيراً على كل ما هو “أخضر” من ملابس وأعلام تحمل شعار التوحيد والمستلزمات التي يقوم أغلب المواطنين باقتنائها في هذا اليوم المجيد.
عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” رصدت في جولة لها مظاهر الاحتفال باليوم الوطني في تلك المجمعات بمدينة تبوك.


هل قرأت هذا ؟
  • نجران خضراء احتفاءً باليوم الوطني
    •
  • الترفيه تطلق برنامج تجارب السعودية لاستكشاف 13 منطقة
    •
  • المجمعات التجارية بتبوك تشارك الأهالي فرحتهم بيوم الوطن
    •
  • كتاب سكني يوثق تحولات قطاع الإسكان بمناسبة اليوم الوطني
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم