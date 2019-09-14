المحامي المري لـ”المواطن”: 3 عقوبات تلاحق معرض الطفل للخطر

المحامي المري لـ”المواطن”: 3 عقوبات تلاحق معرض الطفل للخطر

2019/09/14
الساعة 7:40 مساءً
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المواطن - محمد الغبيشي - الرياض

علق المحامي محمد بن حمد المري، على المقطع المتداول لشخص يحمل طفلًا رضيعًا ويطلق النار بالقرب منه، كما وضع فوهة السلاح في فمه.

وقال المري في تصريحات إلى “المواطن“: إن هذه الفعلة عليها ثلاث عقوبات نظامية، الأولى ضمن الجرائم المعلوماتية، والثانية نظام الأسلحة والذخائر، وثالثًا نظام الحد من إيذاء الأطفال.

وأوضح أن الشخص المذكور استخدام السلاح في غير ما صرح له، وهي مخالفة لنظام الأسلحة والذخائر، وعندما يتم ترويع الطفل فهذا منافٍ للتربية الصحيحة والسليمة ومخالف لأنظمة الدولة، كما أن نشر هذه المقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخالفة تستحق تطبيق العقوبة الواردة في نظام الجرائم المعلوماتية.

ولفت المري إلى أن من يفعل ذلك يستحق التعزير المرسل من القاضي ناظر الموضوع في حال كان من أرباب السوابق أو كان رجل أمن أو مسؤولًا يستحق معه التشديد في العقوبة.


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