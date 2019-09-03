المدني تعليقًا على مقطع دفع سيارة مشتعلة: اجتهاد قد ينتج عنه خطورة

المواطن - الرياض

أشادت مديرية الدفاع المدني في الرياض بشجاعة قائد مركبة جمس أكاديا بعدما دفع بمركبته سيارة أخرى مشتعلة كانت تقف أمام أحد المنازل، إلا أنها حذرت في الوقت نفسه من خطورة مثل هذا الأمر.

وقالت الدفاع المدني في بيان: إيضاحًا للمقطع المتداول عن حادث حريق لمركبة بجوار أحد المنازل بحي السويدي بمدينة الرياض وما قام به أحد الأشخاص من محاولات للتعامل مع الحادث، وذلك بإبعاد السيارة المحترقة عن المنزل المجاور لها وتكرار دفع السيارة المحترقة بمركبته عدة مرات في الوقت الذي كان قد أبلغ صاحب المركبة المحترقة الدفاع المدني بالحادث في حينه، ولخطورة مثل هذا التصرف والذي قد يتوقع البعض أنها طريقة آمنة وصحيحة في التعامل في مثل هذا الحالات ولحرص الدفاع المدني على سلامة الجميع وحتى لا يتخذ هذا الإجراء كطريقة للتعامل مع هذه الحوادث.

وأضافت المديرية أن ما حدث هو اجتهاد قد ينتج عنه خطورة كبيرة لاسيما أنه لا يوجد محتجزون بالموقع إضافة لقرب موقع الحادث من خدمات الدفاع المدني كما أن هذا التعامل قد يؤدي إلى انتقال الحريق لأكثر من موقع وتطوره بشكل خطير مما يؤدي إلى المزيد من الخسائر المادية وهو ما حدث فعلًا في هذا الحادث وذلك بتضرر جزئي لمركبتين كانتا متوقفتين في الجانب المقابل واللتين تضررتا بعد دفع المركبة المحترقة في موقع قريب منهما.

وتابعت : ولأننا نعلم يقينًا شجاعة ومبادرات شباب الوطن للمساعدة دائمًا والتي نفخر بها، ونعلم أيضًا مبادرة واجتهاد صاحب المركبة والمقصد النبيل من هذا الإجراء، ولكن حتى لا تكون هذه الطريقة أسلوبًا يُتبع من قبل الآخرين، فإننا نؤكد الخطورة الكبيرة لهذه الطريقة وما قد ينتج عنها من تطور للحادث وما قد تؤدي إليه من نتائج لا يُحمد عقباها حيث إنه في مثل هذه الحوادث فإن إخلاء المنزل المجاور للحادث والمركبات يكتسب أهمية أكبر في احتواء الموقف وعدم تعريض أنفسهم لمخاطر عالية، داعين المبادرين دائمًا إلى تقييم الحالات وأهميتها، خاصة في عدم وجود محتجزين أو مصابين، كما أن عمليات الدفاع المدني تقدم للمبلغين أثناء البلاغ تعليمات فورية حول التصرف السليم للمحافظة على الأرواح ريثما تصل فرق الدفاع المدني.