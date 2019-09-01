المراعي تتصدر شركات الأغذية عالميًا في صحة العلامة التجارية

المواطن - الرياض

تصدرت المراعي شركات الأغذية على مستوى العالم , من حيث صحة العلامة التجارية وذلك ضمن تصنيف شركة يوجف لأفضل 25 علامة تجارية ، فيما حلت الشركة في المركز الخامس عشر ضمن القائمة التي شملت شركات عالمية مثل جوجل وفيس بوك وأمازون وسامسونج.

وأعرب عبدالله العتيبي مدير العلاقات العامة في شركة المراعي عن سعادته بوضع المراعي على قائمة شركات الأغذية العالمية الكبرى ، ما يؤكد قوة ونجاح العلامة التجارية، مضيفًا أن ذلك يأتي في سياق نجاحات المراعي كعلامة تجارية سعودية تتجه نحو العالمية ما يسهم في صياغة صورة إيجابية عن المنتج السعودي عالميًا.

وكانت المراعي قد تصدرت قائمة براندانديكس لتصنيف العلامات التجارية للأعوام 2015 و2016 و2017 و 2018 من حيث مدى إيجابية صورة العلامة التجارية في أذهان المستهلكين. كما صنفت في عام 2010 كإحدى العلامات التجارية الكبرى للمستقبل من قبل بنك كريدي سويس.

جدير بالذكر أن المراعي تعد أكبر منتج وموزع للأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط وأكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم ويستهلك منتجاتها أكثر من 40 مليون مستهلك في منطقة الخليج العربي إضافة إلى مصر والأردن.