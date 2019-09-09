المرضى على قائمة الانتظار.. من يقف خلف تعطيل أطباء الأسنان؟

المواطن - سعد البحيري

طالب العديد من أطباء الأسنان في المملكة، بتوفير فرص عمل مناسبة لهم؛ تقديرًا لمشوارهم الدراسي وما عانوه خلال سنوات الدراسة.

وبالرغم من توفر فرص العمل أمام أطباء الأسنان في القطاع الخاص وبشكل كثيف، إلا أن بعض الخريجين لا يزالون يتمسكون بحلم الوظيفة الحكومية بحثًا عن الاستقرار الوظيفي والأعباء الخفيفة.

وعبر وسم ” من يقف وراء تعطيل أطباء الأسنان ” قال الدكتور عمر: “كل يوم أصعب من اليوم الذي قبله.. لا أحد مهتم بتوظيفنا ولا أخبار تفرحنا.. أملنا بالله ثم بقيادتنا”.

أما الدكتور مشاري فقال: “نناشد ولي العهد بمشكلة بطالة طب الأسنان عيادات متكاملة وأطباء عاطلين وزيادةً على ذلك الأطباء الموظفون يغطون كذا مركز صحي، وكل يوم لهم وجهة في دوامهم وتشتت أمورهم، علمًا أن الحل بسيط وليست بالمشكلة كبيرة على وزاراتنا”.

بدورها قالت ديما: “العيادات موجودة والدكتور غير موجود، طبيب الأسنان يغطي على الأقل عيادتين، العيادات المتنقلة لم تلقَ أثرًا إيجابيًّا على المرضى، الكادر الطبي بحاجة إلى تكثيف بأسرع وقت؛ أطباء الأسنان الآن مستعدون يغطون بأي مكان سواء نائي أو لا، ولكن الوزارة لم تعطِ فرصة”.

فيما قال ياسر الثبيتي: “أكثر المواعيد تأخيرًا مواعيد الأسنان لقلة الكوادر، فمن المؤسف يكون لدينا عاطلون بهذا التخصص.”

وقال مواطن آخر: “من المحزن أن تنتظر موعد أسنان بعد سنة، وعند الزيارة تتفاجأ بأطباء أجانب وأبناؤنا وأطباؤنا السعوديون من هم فخر لنا يعانون من البطالة”.