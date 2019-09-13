المرور : استثناء وحيد من مخالفة عدم ربط الحزام

المواطن - الرياض

كشف المرور السعودي عن الحالات التي لا يجوز فيها تحرير مخالفة عدم ربط حزام الأمان.

وقال المرور السعودي في معرض رده على استفسار مواطن مركبته قديمة وتم تحرير مخالفة عدم وضع الحزام إن مخالفة عدم ربط حزام الأمان يتم تطبيقها على المركبات من موديلات 1985 فما فوق.

وحول طريقة تحديد قيمة المخالفات قال المرور في رده على سؤال آخر: تسجل المخالفات بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى، في حالة ظروف مشددة بقرار من قِبل لجنة أو لجان تشكل من قِبل الوزير، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.

وأفاد المرور السعودي أنه في حالة عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ ٦٠ يومًا يفرض غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.