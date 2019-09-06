المرور يحذر من الوقوف في هذه الأماكن

المرور يحذر من الوقوف في هذه الأماكن

2019/09/06
الساعة 3:47 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

شدد المرور السعودي على أهمية إيقاف المركبة بالأماكن المخصصة لها بعيدًا عن مداخل ومخارج المباني العامة والخاصة.

وقالت إدارة المرور إن الانتظار الصحيح يحمي مركبتك ويجنبك تعطيل الآخرين.

وأوضحت أنه يجب إيقاف المركبة بالأماكن المخصصة بعيدًا عن مداخل ومخارج كل من: المَرائب (الكراجات)، والمساجد، والمدارس، والحدائق العامة، والمباني العامة، والمخيمات والساحات.



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