المسحل: لا مبرر لتعادل الأخضر ونثق في رينارد

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل عن عدم رضاه على تعادل الأخضر ضد اليمن، مؤكدًا أن الأخطاء التي حدثت في المباراة ستكون مفيدة خلال الفترة المقبلة.

وتعادلت السعودية ضد اليمن بهدفين لكل منهما في المباراة التي أُقيمت على استاد البحرين الوطني ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وعلق ياسر المسحل على التعادل قائلًا: “لا أجد مبررات للتعادل مع اليمن.. بكل تأكيد نتيجة غير مرضية.. التاريخ والفارق الفني شاسع للغاية لكنها مباراة وانتهت وعلينا التركيز في مواجهة سنغافورة”.

وتابع: “خسرنا نقطتين ولكن ما زالت أمامنا ٧ جولات كاملة.. علينا ألا ننسى أن آخر مباراة خاضها المنتخب السعودي كانت في يناير الماضي أي ٩ أشهر دون خوض مباريات قطعًا أثّر سلبيًا مع وجود جهاز فني جديد يحتاج لمزيد من الوقت”.

وواصل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “كل هذا ليس أعذارًا أو مبررات لنتيجة المباراة، ولكن لدي ثقة كاملة بتحسن المنتخب وحصوله على النقاط تواليًا”.

وأضاف: “توقعت الحماس الذي دخل به لاعبو المنتخب اليمني المباراة؛ فقد لعبوا بحماس شديد.. وهذا ما حذرت منه لاعبي المنتخب قبل المباراة.. ولكن ستكون الأخطاء والنتيجة التي حدثت مفيدة على المستوى البعيد بداية من مباراة سنغافورة”.

وعن الانتقادات الجماهيرية لتشكيلة الأخضر، قال رئيس اتحاد الكرة تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: ” لم يسبق للجمهور السعودي أن اتفق على تشكيلة المنتخب لكن تشكيلة الأخضر منطقية وناقشنا المدرب رينارد بها”.

وتعليقًا على استبعاد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد للاعب محمد كنو بسبب عقوبة انضباطية، قال المسحل: “أزمة كنو بسيطة جدًا وانتهت، والمدرب أوضح من أول يوم أن سياسته هي الانضباط داخل وخارج الملعب وما حدث هو حالة عابرة”.

واختتم ياسر المسحل تصريحاته بالتأكيد على ثقته في المدير الفني رينارد، خاصة أنه يمتلك سيرة ذاته جيدة ويعشق التحدي، مشددًا على أنه اتصل به بعد مباراة السعودية واليمن للاعتذار عن النتيجة، ووعده بمضاعفة الجهد.