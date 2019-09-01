المسحل وأوليفر كان يناقشان خطط أكاديمية حراس المرمى
لمعرفة أبرز النتائج الفنية المتوقعة

المسحل وأوليفر كان يناقشان خطط أكاديمية حراس المرمى

2019/09/01
الساعة 10:23 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

استقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، اليوم الأحد، في مكتبه بمقر الاتحاد بالعاصمة الرياض، حارس مرمى المنتخب الألماني الأسبق، أوليفر كان.

واستمع ياسر المسحل خلال لقائه بالمشرف العام على أكاديمية أوليفر للحراسة إلى شرح حول برامج وخطط الأكاديمية ونتائجها المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وقدم الحارس الألماني شرحًا حول أبرز النتائج الفنية المتوقعة من دورة الرخصة السعودية لمدربي حراس المرمى التي تقيمها اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي بالتعاون مع الأكاديمية، وتُقام في 3 مدن هي الرياض، جدة والدمام.

وكانت الهيئة العامة للرياضة، قد اتفقت في شهر أكتوبر عام 2017، مع الألماني أوليفر كان على تأسيس أكاديمية متخصصة لتطوير حراسة المرمى في السعودية.



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