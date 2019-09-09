المسحل يُطالب اللاعبين بنقاط مباراة السعودية واليمن

المواطن - مروة نبيل

اجتمع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، بلاعبي الأخضر قبل انطلاق الحصة التدريبية الأخيرة، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراة السعودية واليمن المرتقبة.

وأكد ياسر المسحل للاعبين على ثقته بهم في تقديم أداء فني مميز خلال مباراة السعودية واليمن وتحقيق أولى نقاط التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وتمنى رئيس اتحاد الكرة التوفيق للاعبي الأخضر في مباراة السعودية واليمن المرتقبة، وتحقيق الهدف والظهور بالمستوى الذي يليق بكرة القدم السعودية.

السعودية واليمن:

ويحتضن إستاد البحرين الوطني في العاصمة المنامة، مساء يوم غد الثلاثاء، مباراة السعودية واليمن في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتُعد مباراة السعودية واليمن هي المواجهة الرسمية الأولى التي يخوضها المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد.

واستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لمباراة السعودية واليمن المرتقبة، بمواجهة مالي وديًّا قبل بضعة أيام على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.