المسعود: الشملان موهبة كبيرة.. وتراوري قد يستمر

المواطن - مروة نبيل

كشف مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب، أحمد المسعود عن سبب إنهاء إعارة راكان الشملان مع نادي النصر، مؤكدًا في الوقت ذاته احتمالية بقاء تراوري مع الليوث ومشاركته خلال الفترة المقبلة.

وقال: “راكان الشملان موهبة لها مستقبل، لكن لديه رغبة باللعب أساسيًّا لذلك فضّل البحث عن فرصة أخرى مع نادٍ آخر.. وتفهمنا موقفه، ولذلك تم إلغاء الإعارة ثم إعارته لنادي الوحدة”.

وتابع أحمد المسعود خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “متعب المفرج لاعب مميز وكان مطلبًا لكل الأندية في الفترة الصيفية، والحمد لله توفّق الشباب في جلبه لصفوفه”.

وأضاف: “تراوري اسم كبير وذو قيمة عالية، لم يقدم ما هو مأمول في الفترة الشتوية؛ لعدم انسجامه مع المجموعة، كما حدث مع أحمد موسى في النصر.. ويبقى خيارًا متاحًا لمدرب الشباب وقد نشاهده في أي وقت خلال الموسم”.

واختتم المسعود تصريحاته الإذاعية قائلًا: “هناك مفاضلة بين صوماليا وتراوري، وسيتم تحديد أحدهما ليستمر مع الشباب كسابع اللاعبين الأجانب”.