المسند يتوقع هطول أمطار متفرقة على هذه المناطق

المسند يتوقع هطول أمطار متفرقة على هذه المناطق

2019/09/08
الساعة 12:51 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقع الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، هطول أمطار متفرقة اليوم الأحد على أجزاء من المملكة.

وقال المسند في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع اليوم هطول أمطار متفرقة على أجزاء من منطقة عسير ومرتفعات جازان”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد حذرت في وقت سابق اليوم الأحد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي جازان ونجران، مطالبة بضرورة اتباع الإرشادات والابتعاد عن مجاري السيول والأودية حرصاً على سلامة الجميع.



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