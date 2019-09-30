المطلق يتحدث عن القدر والاجتهاد في العمل

المطلق يتحدث عن القدر والاجتهاد في العمل

2019/09/30
الساعة 9:41 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تحدث الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، عن القدر والاجتهاد في العمل.

وقال الشيخ المطلق: على المؤمن الرضا بالقدر والاجتهاد في إحسان العمل، فإنَّ عدم الرضا بالمصيبة لا يردُّها ويضيع على المبتلى أجرها.

وأضاف المطلق: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: “إنَّك إن صبرتَ، جرى عليك القدرُ وأنت مأجورٌ، وإن جَزِعت، جرى عليك القدر وأنت مأزورٌ”.

وتابع في سياق آخر: من ثمار الإيمان المعجلة في الدنيا: الحياة الطيبة وهي طمأنينة القلب وصلاح البال والرزق الحلال والغنى بالقناعة في المال وقرة العين في الأهل والعيال. قال تعالى: {مَن عَمِلَ صالحًا مِن ذكرٍ أو أُنثى وهو مؤمنٌ فلَنُحيينّهُ حياةً طيّبةً ولَنجزينّهم أجرهم بأحسنِ ما كانوا يعملون}.


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