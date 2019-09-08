المعدل التهديفي لنادي #التعاون في تاريخه بدوري المحترفين
منذ منافسات موسم 2010/ 2011

المعدل التهديفي لنادي #التعاون في تاريخه بدوري المحترفين

2019/09/08
الساعة 10:00 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مستوى مميزًا في تاريخ مشاركاته بمنافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن المعدل التهديفي لنادي التعاون في تاريخ مشاركاته ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في إحراز 37 هدفًا خلال 26 مباراة موسم 2010/ 2011.

وتمكن التعاون من تسجيل 28 هدفًا في 26 مباراة موسم 2011/ 2012، وفي الموسم التالي نجح في إحراز 25 هدفًا خلال نفس عدد المباريات، واستعاد سكري القصيم بريقه هجوميًّا موسم 2013/ 2014، وسجل 33 هدفًا في 26 لقاء.

وواصل نادي التعاون تألقه هجوميًّا، وسجل 42 هدفًا في 26 مباراة خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2014/ 2015، وأحرز 54 هدفًا في نفس عدد المباريات موسم 2015/ 2016.

وقل المعدل التهديفي لنادي التعاون في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2016/ 2017، حيث نجح في تسجيل 33 هدفًا خلال 26 مباراة، وتحسن أداء سكري القصيم في الموسم التالي، وأحرز 43 هدفًا في 26 لقاء أيضًا.

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/ 2019، ونجح في تسجيل 61 هدفًا خلال 30 مباراة.


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