المعيوف: #الهلال سيقدم صورة جميلة للكرة السعودية ضد السد

المواطن - محمد سمعه

أكد الحارس عبدالله المعيوف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالهلال على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية غدًا ضد السد القطري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتحدث المعيوف قائلًا: مباراة مهمة نسعى فيها إلى الفوز والهلال سيقدم صورة جميلة للكرة السعودية وللمملكة في مباراة السد، لأننا نريد تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة في الرياض.

وأضاف المعيوف: بالطبع الدعم الجماهيري لنا سيكون مهمًا للغاية، وذلك من أجل تحقيق المراد والمضي قدمًا نحو التأهل إلى الدور النهائي في البطولة.

وستُقام مباراة الهلال والسد على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وسيحتضن ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، مباراة العودة بين الهلال والسد يوم 22 أكتوبر المقبل في إياب دور نصف النهائي.

وكان الهلال حقق الفوز على التعاون بثنائية مقابل هدف في الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل أزرق العاصمة المركز الأول برصيد 13 نقطة حاليًا.