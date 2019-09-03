المعيوف: جاهزون لخوض التصفيات

المواطن - مروة نبيل

أثنى حارس مرمى نادي الهلال والمنتخب السعودي الأول، عبدالله المعيوف، على الأجواء داخل معسكر الأخضر، مؤكدًا جاهزية اللاعبين لخوض غمار التصفيات.

وقال المعيوف: “نتمنى الفترة المقبلة أن تكون إيجابية، نحن كلاعبين على أتم الاستعداد لخوض غمار التصفيات، وإن شاء الله سنظهر بأفضل صورة ونحقق الفوز في جميع المباريات”.

وتابع حارس مرمى الأخضر تصريحاته قائلًا: “الأجواء في المعسكر جميلة بين الجميع، الكل يتنافس بشرف ونساعد بعضنا البعض؛ حتى يظهر المنتخب بصورة مشرفة تليق بنا”.

وعن رأيه في مباراة مالي الودية، قال المعيوف: “من الطبيعي أن نواجه منتخب يستعد لخوض منافسات، نتمناها مباراة جيدة تفيد الفريق بغض النظر عن المنافس، لكنها ستكون خير استعداد للتصفيات”.

وبشأن المنافسة على حراسة مرمى الأخضر، قال: “المدرب عنده كل الخيارات ويرى الأنسب للتشكيل، وكله لخدمة وطننا، ليس هناك واحد يفرق عن الآخر، وإن شاء الله من يشارك يكون على قدر المسؤولية”.

ويخوض الأخضر معسكرًا إعداديًّا في الدمام حتى التاسع من سبتمبر الجاري، وسيلعب خلاله مباراة ودية ضد المنتخب المالي الأول لكرة القدم، في الخامس من الشهر ذاته.

ويواجه المنتخب السعودي الأول نظيره اليمني، في العاشر من شهر سبتمبر الجاري، على إستاد البحرين الدولي في أولى مباريات الأخضر بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.