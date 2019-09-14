المغامسي ردا على هجوم بقيق: قل للأعادي ستحترق قلوبكم وتتقطع أفئدتكم

المواطن - الرياض

ندد الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة بالهجوم الإرهابي على معامل نفط أرامكو في بقيق اليوم السبت.

وقال الشيخ المغامسي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: ” إن قلوب الأعادي هي التي احترقت لا آبارنا، وتتقطع أفئدتهم لا ديارنا دون أن يصلوا إلى مقصودهم”.

وأضاف “قل للأعادي : ستحترق قلوبكم لا آبارنا وتتقطع أفئدتكم لا ديارنا، دون أن تصلوا إلى مقصودكم، فكل بلادنا قيادة وشعبا مسخرة لحماية بيت الله العتيق وللبيت ربٌّ يحميه”.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية قد أكد في بيان اليوم السبت أن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو باشرت حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار درون.

وأضاف أنه تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك، دون وقوع إصابات.

وأكد التلفزيون السعودي في خبر عاجل، بعد الحادثن أن صادرات النفط مستمرة وأنها لم تتأثر بالهجوم الإرهابي في محافظتي بقيق وهجرة خريص.