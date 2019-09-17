المغرب تندد بهجوم أرامكو الإرهابي: تهديد للأمن والسلم في العالم

المغرب تندد بهجوم أرامكو الإرهابي: تهديد للأمن والسلم في العالم

2019/09/17
الساعة 2:03 مساءً
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المواطن - واس

أعربت المملكة المغربية عن تنديدها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بالمملكة، ووصفته بأنه يشكل تهديدًا للأمن والسلم في العالم.
جاء ذلك في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ‏- ، جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة أكد فيها تضامن المملكة المغربية المطلق مع المملكة العربية السعودية ووقوفها الدائم إلى جانبها ضد أي تهديد يستهدف سلامة أراضيها.
وقال جلالته : “إنه من منطلق ما يربطنا شخصيًا، ويجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين من أواصر الأخوة الصادقة والتضامن الفاعل، نعرب عن التزامنا وإيماننا الراسخ بوحدة المصير، واعتبار أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المغرب “.


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