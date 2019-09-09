الملكة اليزابيث توافق على قانون تأجيل تنفيذ البريكست

المواطن - متابعة

وافقت الملكة اليزابيث الثانية، على قانون يقضي بتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وكان البرلمان البريطاني وافق على مشروع قانون لمنع بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر، دون اتفاق، الأمر الذي يعني إجبار رئيس الوزراء بوريس جونسون على السعي لتأجيل الموعد.

وكان جونسون هدد بالخروج من الاتحاد نهاية الشهر المقبل دون اتفاق في حالة فشل التفاوض مع دول البريكست لكن النواب تصدوا لهذا الطلب.

وخسر جونسون الأغلبية في البرلمان ما دفعه الى اقتراح اجراء انتخابات مبكرة وهو الأمر الذي رفضه البرلمان كذلك ما دفع رئيس الوزراء الى تعليق عمل البرلمان اعتبارًا من اليوم الاثنين وحتى منتصف الشهر المقبل.

وكان المتحدث باسم جونسون قال اليوم إن رئيس الوزراء لن يسمح بأي تأجيل آخر لا معنى له لخروج البلاد من التكتل، وأنه ينبغي على النواب التصويت لصالح إجراء انتخابات مبكرة سيدعو جونسون لها في وقت لاحق اليوم لحل هذه المسألة.