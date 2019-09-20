الملك سلمان للرئيس الصيني: سنتخذ الإجراءات المناسبة لحفظ أمن واستقرار المملكة

الملك سلمان للرئيس الصيني: سنتخذ الإجراءات المناسبة لحفظ أمن واستقرار المملكة

2019/09/20
الساعة 6:21 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ‏-، اتصالاً هاتفياً اليوم، بفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.
وأعرب فخامة الرئيس الصيني خلال الاتصال، عن إدانته الشديدة للاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، مشيراً إلى أن هذا الاعتداء يعد انتهاكاً خطيراً لأمن واستقرار المملكة والتأثير على سوق الطاقة العالمية.
وأكد فخامته على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ووقوف الصين بجانب المملكة بكل ثبات، ودعمها أمن واستقرار المملكة ومساعيها في سبيل ضمان أمنها وسلامة أراضيها، مبدياً تقدير بلاده للإجراءات الإيجابية التي اتخذتها المملكة لضمان استمرار امدادات النفط.
من جهته، أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لفخامة الرئيس الصيني على إدانته مثل هذه الأعمال الإجرامية، التي تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً كبيرا لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات النفط في السوق العالمية.
وأكد خادم الحرمين الشريفين، أن المملكة وبعد استكمال التحقيق في الاعتداءات التي جرت على معملي أرامكو ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تحفظ أمنها واستقرارها.


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