الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقية عزاء لرئيس الكونغو
في ضحايا حادث القطار

الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقية عزاء لرئيس الكونغو

2019/09/16
الساعة 10:40 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس فليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية إثر نبأ الوفيات والإصابات التي نتجت بسبب خروج قطار عن مساره.
وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ خروج قطار عن مساره بجنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسمنا واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لاتروا أي مكروه “.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس فليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية إثر نبأ الوفيات والإصابات التي نتجت بسبب خروج قطار عن مساره.
وقال سمو ولي العهد: ” بلغني نبأ خروج قطار عن مساره بجنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل “.


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