الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده

2019/09/26
الساعة 10:28 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس تركمانستان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب تركمانستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس تركمانستان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب تركمانستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.


هل قرأت هذا ؟
  • الأمير محمد بن سلمان يجتمع برئيس الوزراء العراقي
    •
  • اتصال إسبر بولي العهد يتطرق لترتيبات إرسال قوات أمريكية
    •
  • موعد مباراة #الاتحاد و #التعاون في دوري محمد بن سلمان للمحترفين
    •
  • الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية غينيا بيساو
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :