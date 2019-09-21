الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أرمينيا
بذكرى استقلال بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أرمينيا

2019/09/21
الساعة 12:47 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أرمينيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية أرمينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.


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