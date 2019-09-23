الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية غينيا بيساو
بذكرى استقلال بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية غينيا بيساو

2019/09/23
الساعة 12:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس جوسيه ماريو فاز رئيس جمهورية غينيا بيساو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس جوسيه ماريو فاز رئيس جمهورية غينيا بيساو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.


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