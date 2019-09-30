الملك سلمان يستقبل أسرة اللواء الفغم ويثني على تفاني الفقيد في خدمة وطنه

الملك سلمان يستقبل أسرة اللواء الفغم ويثني على تفاني الفقيد في خدمة وطنه

2019/09/30
الساعة 2:06 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، أسرة الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم – رحمه الله – يتقدمهم والده بداح بن عبد الله الفغم.
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم – رحمه الله – .
وأثنى خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – على إخلاص اللواء عبد العزيز الفغم – رحمه الله – وتفانيه في خدمة وطنه.
فيما عبر والد وأخوان وإبنا الفقيد عن عظيم شكرهم لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على مواساته لهم في الفقيد – رحمه الله -.


 


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