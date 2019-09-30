الملك سلمان يعزي محمد بن زايد هاتفيًا في وفاة خاله

الملك سلمان يعزي محمد بن زايد هاتفيًا في وفاة خاله

2019/09/30
الساعة 2:31 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفياً اليوم بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن تعازيه لسموه في وفاة خاله سهيل بن مبارك الكتبي سائلا الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.
من جهته، عبر سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على عزائه ومواساته في الفقيد، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ولا يريه أي مكروه.


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