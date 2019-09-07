الملك سلمان يعفي الفالح ويعين عبدالعزيز بن سلمان وزيرا للطاقة

المواطن - واس

صدر قبل قليل أمر ملكي باعفاء معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ⁧وزير الطاقة⁩ من منصبه وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة.

وفيما يلي نص الأمر الملكي :

الرقم : أ / 11

التاريخ : 8 / 1 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 163 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 472 ) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى معالي المهندس / خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة من منصبه.

ثانياً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة .

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود