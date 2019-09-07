الملك سلمان يعفي الفالح ويعين عبدالعزيز بن سلمان وزيرا للطاقة

صدر قبل قليل أمر ملكي باعفاء معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة من منصبه وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة.
وفيما يلي نص الأمر الملكي :
الرقم : أ / 11
التاريخ : 8 / 1 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 163 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 472 ) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي المهندس / خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة من منصبه.
ثانياً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة .
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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