المملكة القابضة توقع مذكرة تفاهم مع دلة للخدمات الصحية

المواطن - الرياض

أعلنت شركة المملكة القابضة عن توقيع إحدى شركاتها التابعة، شركة المملكة للاستثمار والتطوير، والتي تملك أسهم في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة (شركة مساهمة مقفلة) لمذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة دلة للخدمات الصحية، لشراء وبيع أسهم في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة عن طريق مبادلة أسهم وبالإضافة إلى مقابل نقدي.

تجدر الإشارة إلى أن شركة درع الرعاية القابضة المحدودة تمتلك شركة خدمات المشاريع الطبية المحدودة (مستشفى المملكة)، وشركة مجمع العيادات الاستشارية المحدودة، وشركة صيدلية العيادات الحديثة المحدودة، بحسب تداول.

وتم الاتفاق بين الأطراف على تقييم نسبي ومبدئي للصفقة المقترحة، على أن يتم تحديد القيمة النهائية للصفقة المقترحة بعد استكمال إجراءات الفحص.

وفي حال المضي قدمًا في الصفقة المقترحة، ستخضع الصفقة المقترحة لموافقة كلٍّ من السلطات المختصة، واستيفاء المتطلبات الداخلية من كلتا الشركتين.