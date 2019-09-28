المملكة تؤكد عدم التسامح مع استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا
في بيان أصدرته ضمن 7 دول

المملكة تؤكد عدم التسامح مع استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا

2019/09/28
الساعة 11:33 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أكدت سبع دول عدم التسامح مطلقًا مع استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وأعربت الدول عن عميق أسفها؛ بسبب عدم قيام مجلس الأمن الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة بدوره المتمثل في حماية المدنيين السوريين.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، ومصر، والأردن، إثر اجتماع مغلق أمس شارك فيه معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، إلى جانب وزراء خارجية الدول الستة الأخرى على هامش اجتماعات الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال البيان: “إن هناك حاجة ماسة الآن إلى حل سياسي للأزمة السورية وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 ووقف إطلاق النار الفوري بمحافظة إدلب السورية، وأنّ على جميع الأطراف الامتثال لقواعد القانون الدولي”.

وشدّد البيان على أهمية المساءلة القضائية في سياق الجهود الرامية للتوصل إلى حلّ مستدام وشامل وسلمي للنزاع السوري، ضمانًا لمحاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.


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