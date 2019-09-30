المملكة تحقق المركز الثاني في Hardwear CTF العالمية

المواطن - واس

حققت المملكة العربية السعودية، إنجازًا غير مسبوق، بعد أن احتلت المركز الثاني في المسابقة العالمية Hardwear CTF، التي أقيمت في مملكة هولندا يومي 26 و27 سبتمبر 2019م.

وقد مثّل المملكة في هذه المسابقة، فريق CRED التابع لمركز التميز لأمن المعلومات، حيث كانت البلد العربي الوحيد ضمن 14 فريقًا عالميًا من مختلف الدول.

وحظيت المشاركة السعودية بحضور متميز في المسابقة العالمية، التي ركزت على عدة مجالات في أمن المعلومات أهمها؛ الهندسة العكسية للأجهزة الإلكترونية، اختراقات أنظمة السيارات، البلوتوث، والهندسة العكسية للبرامج الثابتة في الأجهزة الإلكترونية.

ويعد Hardwear.io مؤتمراً عالمياً مختصاً بأمن المعلومات يحظى برعاية ودعم شركات ومنظمات تقنية كبرى مثل شركة قوقل Google والمركز الهولندي لأمن المعلومات في لاهاي، كما يستقطب نخبة من الباحثين والمستشارين في مجال أمن المعلومات.