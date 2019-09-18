المملكة تدين تفجيرين استهدفا تجمعًا انتخابيًا وقاعدة للجيش في كابول

المملكة تدين تفجيرين استهدفا تجمعًا انتخابيًا وقاعدة للجيش في كابول

2019/09/18
الساعة 1:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع في إقليم باروان واستهدف تجمعًا انتخابيًا لفخامة الرئيس أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، والتفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من قاعدة للجيش في العاصمة كابول بجمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
وجدد المصدر التأكيد على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف.


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