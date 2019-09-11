المملكة تشهد أكبر تظاهرة شعرية وثقافية في موسم الرياض

المواطن - الرياض

كشف الشاعر عبدالله حمير القحطاني عن تكليفه بالإشراف العام على الأمسيات الشعرية ضمن موسم الرياض الذي تنظمه هيئة الترفيه، وينطلق في 15 أكتوبر القادم.

وقال عبدالله القحطاني، بعد أن نشر صورة تجمعه برئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، إن هذا التكليف شرف له، ودافع لبذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح في هذه الفعالية التي يترقبها الجميع، ويتوقون لأن تكون الأميز.

أمسيات شعرية مع النجوم:

وتابع: ترقبونا في موسم الرياض، أجمل الأمسيات الشعرية مع نجوم الشعر في المملكة ومنطقة الخليج، ونجوم الشيلات في أكبر تظاهرة شعرية وثقافية تشهدها المملكة لتحقيق حلم الشعراء ومحبي الشعر، ليعود الشعر إلى بلد الشعر.

وفي وقت سابق، أطلقت هيئة الترفيه البوابة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات المشاركة في موسم الريال من قبل الشركات والأفراد وهواة التصوير، حيث يمكن لمن يرغب في المشاركة تعبئة النماذج الموجودة في الموقع.

وتهدف البوابة التي يمكن الدخول إليها عبر الرابط (هنا الرابط) إلى منح الفرصة للجميع؛ كلّ في مجاله للمشاركة في الموسم المميز، والذي سينطلق في الـ15 من أكتوبر المقبل، ويمتد حتى الـ15 من ديسمبر 2019.

موسم مذهل:

وفي وقت سابق، أكد تركي آل الشيخ، أن الهيئة مستعدة لموسم الرياض، واعدًا بأن يكون “موسمًا مذهلًا”.

كما نشر سالم هندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مقطع فيديو بصحبة رئيس الهيئة العامة للترفيه، تحت عنوان “ترقبوا موسم الرياض”، في دلالة على حفلات قوية مختلفة تقدمها روتانا في موسم الرياض.

وكانت روتانا قدمت خلال السنوات الماضية العديد من الحفلات في المملكة التي لاقت إشادة جماهيرية وحضورًا كبيرًا؛ بسبب الاحترافية والتنظيم الجيد للحفلات.

فعاليات مختلفة:

ويضم موسم الرياض 2019 عددًا من الفعاليات الرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء، بالإضافة إلى السيرك والخدع البصرية والألعاب.