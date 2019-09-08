المملكة تودع الصيف بعد 15 يومًا وهذا موعد الوسم

المواطن - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك نواف العنزي، أن موسم الأمطار سيدخل في المملكة بعد نحو شهر من الآن، وتحديدًا في 17 أكتوبر المقبل.

وأضاف العنزي- بحسب “العربية”- أن “الوسم”، وهو موسم الأمطار، يُعد من أفضل أيام العام من ناحية المناخ، موضحًا أن في هذا الموسم تعتدل الحرارة نهارًا ويكون الطقس باردًا ليلًا، كما تساهم أمطار الوسم بنمو الأعشاب البرية والفقع.

وقال العنزي: “مر من فصل الصيف 80 يومًا وتبقى 15 يومًا لنودعه، بعدها يدخل فصل الخريف”، مشيرًا إلى أنه “تبقى على دخول الوسم (وسم الأمطار) 38 يومًا، كما بقي على دخول مربعانية الشتاء 90 يومًا”.

وبين أنه على الرغم من الانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية فإن تواجد الرطوبة والسحب الصغيرة يساهمان في عودة الحرارة وزيادتها.

وتابع: “هذه من العلامات التي تدل على أن فصل الصيف بدأ يلفظ أنفاسه الحارة والأخيرة؛ ما يدل على بداية زحف فصل الخريف في الأيام القادمة بالتدريج، فأوله حار وآخره بارد”.