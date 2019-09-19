المنتخب السعودي الثامن آسيويًا والـ70 عالميًا

المواطن - مروة نبيل

تراجع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مركزين في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذي أصدره، اليوم الخميس.

واحتل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المركز السابع آسيويًا والـ70 عالميًا في تصنيف فيفا الجديد لشهر سبتمبر، برصيد 1336.

وعلى الصعيد الآسيوي، حافظ منتخب إيران الأول لكرة القدم على الصدارة، يليه اليابان، ثم كوريا الجنوبية، فيما حل المنتخب الأسترالي رابعًا.

وتواجد المنتخب التونسي الأول لكرة القدم في صدارة المنتخبات العربية، ثم الجزائر، يليها المغرب، وحل منتخب مصر رابعًا وفي المركز الـ49 عالميًا.