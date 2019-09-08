المنتخب السعودي يبدأ الاستعداد لمواجهة اليمن

المواطن - مروة نبيل

افتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، تدريباته في العاصمة البحرينية المنامة، استعدادًا لمباراة اليمن المقبلة.

وكانت بعثة المنتخب السعودي الأول قد وصلت إلى العاصمة المنامة، اليوم الأحد، وكان في استقبالها ممثلو الاتحاد البحريني لكرة القدم.

وأجرى الأخضر تدريبًا مسائيًا على ملعب مدينة الشيخ خليفة الرياضية تحت إشراف المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، حيث بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، ثم طبق مجموعة من التدريبات التكتيكية المتنوعة.

وقسم المدرب الفرنسي رينارد لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مجموعتين، وأجرى مناورة على كامل الملعب.

ويستعد الأخضر لمواجهة اليمن على إستاد البحرين الوطني في العاصمة المنامة، يوم الثلاثاء المقبل، في أولى مباريات المنتخب الوطني بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.