المنتخب السعودي يبدأ الاستعداد لمواجهة اليمن
في التصفيات الآسيوية المزدوجة

المنتخب السعودي يبدأ الاستعداد لمواجهة اليمن

2019/09/08
الساعة 10:00 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

افتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، تدريباته في العاصمة البحرينية المنامة، استعدادًا لمباراة اليمن المقبلة.

وكانت بعثة المنتخب السعودي الأول قد وصلت إلى العاصمة المنامة، اليوم الأحد، وكان في استقبالها ممثلو الاتحاد البحريني لكرة القدم.

وأجرى الأخضر تدريبًا مسائيًا على ملعب مدينة الشيخ خليفة الرياضية تحت إشراف المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، حيث بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، ثم طبق مجموعة من التدريبات التكتيكية المتنوعة.

وقسم المدرب الفرنسي رينارد لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مجموعتين، وأجرى مناورة على كامل الملعب.

ويستعد الأخضر لمواجهة اليمن على إستاد البحرين الوطني في العاصمة المنامة، يوم الثلاثاء المقبل، في أولى مباريات المنتخب الوطني بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.


هل قرأت هذا ؟
  • الأخضر يُدشن معسكر الرياض
    •
  • حافلات من الدمام لدعم الأخضر ضد اليمن
    •
  • صور .. الأخضر يصل المنامة
    •
  • المنتخب السعودي يختتم معسكره ويطير إلى البحرين غدًا
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم