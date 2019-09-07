المنتخب السعودي يختتم معسكره ويطير إلى البحرين غدًا

المواطن - واس

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم برنامجه التدريبي في معسكره الإعدادي المقام في الدمام، الذي شهد خوض “الأخضر” مباراة ودية أول أمس الخميس أمام منتخب مالي وانتهت بالتعادل 1-1.

ويواجه الأخضر نظيره اليمني الثلاثاء القادم على إستاد البحرين الدولي بالعاصمة المنامة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022م وكأس آسيا 2023م.

وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية مساءً على إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، وبدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ في مربعات قبل أن يطبق تمارين تكتيكية متنوعة مابين الحالتين الهجومية والدفاعية واختتمت الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.

وعلى صعيد متصل، شارك لاعب خط الوسط هتان باهبري في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته.

وأبدت الجماهير السعودية عدم رضاها على أداء المنتخب السعودي، وذلك بعد تعادله أول أمس الخميس مع منتخب مالي بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

واتجهت الجماهير للتعليق على أداء الأخضر عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”؛ حيث قال مقيم المدربين: “المنتخب السعودي يعود لوضعه الطبيعي مع هيرفي رينارد، وهو اللعب العشوائي وإرجاع الكرة للخلف عند الضغط، هذا مستوى لاعبي الأخضر بعد رحيل الداهية بيتزي”.

أما أبو ضاري بطل الدوري الـ17 فقال: “نشتاق لـ مارفيك”.

وقال حميدان بعد التعادل مع مالي: “مستوى هزيل وسيئ واختيار اللاعبين أسوأ، الميزة الوحيدة فقط هو وجود المهاجم الحمدان، كنو والدوسري رغم سوء مستواهم لعبوا المباراة كاملة تقريبًا؟ لماذا؟ أين نواف العابد أفضل لاعب سعودي؟!”.

وارتضى المنتخب السعودي بالتعادل الإيجابي مع منتخب مالي بهدف لكل فريق وديًّا في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ويُذكر أن اللاعب أداما تراوري تقدم بالهدف الأول للمنتخب المالي في الدقيقة السابعة والثلاثين، عبر تصويبة قوية خدعت الحارس عبدالله المعيوف.

وفي الشوط الثاني، كثف المنتخب السعودي من محاولاته الهجومية، حتى نجح نجم الهلال سالم الدوسري في إحراز هدف التعادل للأخضر في الدقيقة الثالثة والخمسين، بعد عرضية متقنة من اللاعب عبدالله الحمدان.