المنتخب السعودي يدفع ثمن زيادة عدد الأجانب

المواطن - محمد سمعه

انتقد الكثيرون من النقاد الرياضيين والجماهير أداء المنتخب السعودي أول أمس، وذلك بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام المنتخب اليمني بنتيجة هدفين لكل فريق في الجولة الأولى من تصفيات آسيا المزدوجة والمؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

ومع تذبذب مستوى وهبوط أداء الكثيرين من لاعبي المنتخب السعودي في الفترة الحالية، وجه الكثيرين اللوم إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم والذي سمح خلال فترة من الفترات بزيادة عدد المحترفين الأجانب في الأندية السعودية.

التأهل لـ كأس العالم في أربع مناسبات

قال طارق كيال نجم الأهلي الأسبق قائلًا: المنتخب السعودي في ظل قلة عدد المحترفين الأجانب تأهل إلى بطولة كأس العالم في أربع مناسبات.

واتفق فيصل أبو ثنين لاعب نادي الهلال الأسبق مع رأي طارق كيال حيث قال: الكرة السعودية والمنتخب السعودي دفع ثمن زيادة عدد اللاعبين الأجانب، وهو أمر يُثبت عدم استعداد وجاهزية اللاعب السعودي للدفاع عن ألوان منتخب بلده.

وأشار أبو ثنين: اللاعب السعودي يكون بديلًا في فريقه وبالتالي مستواه بعيد كل البعد عن تمثيل الأخضر.

اللاعب الأجنبي يؤثر بالإيجاب على المنتخب واللاعب المحلي

من جهة أخرى، قال الناقد الرياضي جمال عارف: ما هي نتائج المنتخب أيام وجود الـ4 أجانب في الدوري، وجود الأجانب يعطي قوة للدوري السعودي بلا شك وأنا مؤيد لوجود الأجانب الـ8.

تحدث المدرب الألباني بيسنك هاسي مدرب الرائد عن تواجد الأجانب في الدوري السعودي قائلًا: عدد الأجانب الكبير في الأندية السعودية أمر إيجابي، وسيؤثر بشكل جيد على اللاعبين السعوديين الذين لديهم قدرات فنية عالية،ولكن الثقافة الاحترافية والتفكير مختلفة، ومشروع الفريق لمدة 4 مواسم بعدها سيصل الرائد إلى المكان الذي يستحقه.