المنتخب السعودي يهزم نظيره السوري برباعية

المواطن - محمد سمعه

تمكن المنتخب السعودي من الفوز على المنتخب السوري برباعية مقابل هدف، ضمن مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس آسيا 2020 تحت 16 عامًا.

سجل رباعية المنتخب السعودي كل من عبدالله الزيد وصهيب الزيد ومهند براح هدفين.

وكان الشوط الأول من مباراة السعودية وسوريا، انتهى بتفوق الأخضر بثلاثية مقابل هدف.

ويتواجد المنتخب السعودي للناشئين في المجموعة الرابعة ضمن تصفيات كأس آسيا تحت 2020 تحت 16 عامًا، والتي تضم منتخبات عمان، سوريا وباكستان.

وكانت مباراة السعودية وروسيا أُقيمت اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة.

وحفز الاتحاد السعودي لكرة القدم الجماهير لحضور مباريات تصفيات كأس آسيا 2020، وأعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن دخول الجمهور بالمجان.