المنتخب السعودي يواجه عمان وديًّا

المواطن - مروة نبيل

يواجه المنتخب السعودي تحت 19 عامًا، يوم غد الاثنين، نظيره عمان ضمن منافسات معسكره الإعدادي المقام في مصر.

ويخوض الأخضر الشاب معسكرًا في مصر يمتد حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، في إطار برنامج إعداده للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

وأجرى الأخضر الشاب، مساء اليوم الأحد، حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني بندر باصريح والجهاز الفني المساعد، والتي طبق اللاعبون خلالها عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.

ويتواجد المنتخب السعودي تحت 19 عامًا في المجموعة السادسة، والتي تضم منتخبات أوزبكستان، الهند وأفغانستان، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستُقام منافساتها في مدينة الخُبر، شهر نوفمبر المقبل.