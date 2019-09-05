المنتخب اللبناني يسقط بثنائية ضد كوريا الشمالية

المواطن - مروة نبيل

سقط المنتخب اللبناني الأول لكرة القدم ضد كوريا الشمالية بهدفين دون رد، في افتتاح التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وبدأت مباراة المنتخب اللبناني ضد كوريا الشمالية التي أُقيمت على استاد كيم آيل يونج في بيونج يانج، بشكل سريع وتمكن أصحاب الأرض من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة السابعة عن طريق جونج آيل جوان.

واستمرت سيطرة كوريا الشمالية على أحداث المباراة، وتمكن جونج آيل جوان من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في شباك المنتخب اللبناني الأول لكرة القدم في الدقيقة 56.

تُعد خسارة المنتخب اللبناني الأول لكرة القدم اليوم هي الأولى له ضد نظيره كوريا الشمالية في تاريخ مواجهات الفريقين السابقة.

وتصدرت كوريا الشمالية ترتيب المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 برصيد 3 نقاط، فيما تذيل المنتخب اللبناني الأول لكرة القدم الترتيب بدون نقاط.