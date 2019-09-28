“المواطن” باحتفال أهالي السهي بالحد الجنوبي: مسابقات وقصائد شعرية وألعاب نارية
تم خلال الحفل تكريم أبناء الشهداء والمصابين

“المواطن” باحتفال أهالي السهي بالحد الجنوبي: مسابقات وقصائد شعرية وألعاب نارية

2019/09/28
الساعة 11:40 صباحًا
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المراسلون, حصاد اليوم
طباعة
المواطن- علي شيبان- جازان

رصدت عدسة” المواطن” يوم أمس احتفال أهالي مركز السهي التابع لمحافظة صامطة والذي يبعد عدة كيلومترات من الحد الجنوبي والذي أقيم على الشاطئ الجنوبي للمركز وذلك ضمن الاحتفالات باليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية.

وقد بدأ الاحتفال في الساعة 5 عصرًا والذي شهد مسيرة للطلاب وأيضًا الدوائر الحكومية وبعض الدراجات النارية وأيضًا شهد مسرحًا للأطفال ومسابقات وألعابًا وفرقًا استعراضية.

أما في المساء فقد رعى محافظ صامطة الأستاذ أحمد عبد الله زعلة يرافقه رئيس المركز الأستاذ عبدالله أحمد السهلي وبحضور أهالي ومشايخ وأعيان القبائل ومديري الجهات الحكومية بالمركز حيث بدأوا بجولة على بعض الأركان الدوائر الحكومية والمراكز الصحية التابعة للمركز.

بعد ذلك بدأ الحفل بالسلام الملكي وقصائد شعرية وأوبريت وطني شارك فيه الأطفال والشباب، كما أطلقت الألعاب النارية.

وفي الختام تم تكريم أبناء الشهداء والمصابين بالحد الجنوبي والجهات المشاركة في الحفل وتناول الحلوى التي كتب عليها” همة حتى القمة”.


هل قرأت هذا ؟
  • قوافل المجد محملة بالفرح في أدبي الأحساء: تحت بيرق سيدي سمعًا وطاعة
    •
  • مسيرة للأطفال بالزي العسكري ومسابقات و300 هدية باحتفالات بارق
    •
  • صور.. إحباط تهريب 4000 حزمة قات خلال احتفالات اليوم الوطني
    •
  • “المواطن” توثق احتفالات ثلوث المنظر: قصائد شعرية وعرض عسكري وفعاليات متنوعة
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم