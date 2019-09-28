“المواطن” باحتفال أهالي السهي بالحد الجنوبي: مسابقات وقصائد شعرية وألعاب نارية

المواطن- علي شيبان- جازان

رصدت عدسة” المواطن” يوم أمس احتفال أهالي مركز السهي التابع لمحافظة صامطة والذي يبعد عدة كيلومترات من الحد الجنوبي والذي أقيم على الشاطئ الجنوبي للمركز وذلك ضمن الاحتفالات باليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية.

وقد بدأ الاحتفال في الساعة 5 عصرًا والذي شهد مسيرة للطلاب وأيضًا الدوائر الحكومية وبعض الدراجات النارية وأيضًا شهد مسرحًا للأطفال ومسابقات وألعابًا وفرقًا استعراضية.

أما في المساء فقد رعى محافظ صامطة الأستاذ أحمد عبد الله زعلة يرافقه رئيس المركز الأستاذ عبدالله أحمد السهلي وبحضور أهالي ومشايخ وأعيان القبائل ومديري الجهات الحكومية بالمركز حيث بدأوا بجولة على بعض الأركان الدوائر الحكومية والمراكز الصحية التابعة للمركز.

بعد ذلك بدأ الحفل بالسلام الملكي وقصائد شعرية وأوبريت وطني شارك فيه الأطفال والشباب، كما أطلقت الألعاب النارية.

وفي الختام تم تكريم أبناء الشهداء والمصابين بالحد الجنوبي والجهات المشاركة في الحفل وتناول الحلوى التي كتب عليها” همة حتى القمة”.