“المواطن” تشارك أهالي عسير فرحة الوطن: أمن وأمان في مملكة المجد والعلياء

“المواطن” تشارك أهالي عسير فرحة الوطن: أمن وأمان في مملكة المجد والعلياء

2019/09/23
الساعة 12:19 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن- فهدالقحطاني- ابها

أجرت صحيفة “المواطن” لقاءات مع بعض الأهالي خلال احتفالهم باليوم الوطني 89 بمدينة أبها .

وشهدت مدينة أبها بالأمس، حشوداً كبيرة من الأهالي قادمين من جميع محافظات منطقة عسير للمشاركة في الاحتفال بيوم الوطن.

وعبَّر الأهالي، الكبير والصغير والرجال والنساء، عن حبهم وولائهم لدينهم ومليكهم ووطنهم، وشكروا المولى سبحانه وتعالى على نعمة الأمن والأمان في بلدنا المملكة العربية السعودية، وهذا بفضل الله تعالى ثم بفضل القيادة الرشيدة التي حكمت بالعدل وعلت بالوطن إلى أعلى قمم المجد والعلياء.

وسأل المواطنون الله سبحانه وتعالى، أن يحفظ قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

 


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