العبدلي.. قضى 20 عامًا بحثًا عن الحنش في الباحة

المواطن - محمد المقصّي - الباحة

تُعد مهنة استخراج المساويك من بطون الأودية من المهن التاريخية؛ كما أن للسواك قيمة إسلامية واجتماعية؛ وتجده عند البائعين أمام المساجد والمحلات المعروفة والمشهورة.

وتحدث لـ ” المواطن ” بائع المساويك المشهور بمنطقة الباحة خير الله محمد العبدلي عن هذه المهنة قائلًا: بدأت تقريبًا قبل ٢٠ عامًا في البحث عن المساويك واستخراجها من بطون الأودية في تهامة وتحديدًا في وادي الأحسبة والمظيلف والمخواة؛ وأجودها في وادي الأحسبة.

وتابع: استخراج المساويك قديمًا كان فيه مشقة كبيرة وتعب؛ حيث تكون البداية من الساعة الخامسة صباحًا وحتى صلاة العصر، وخلال هذه المدة تكون عملية البحث عن المساويك بالحفر العميق داخل الأودية ليتم استخراج أجود الأنواع وبيعها، وفي الآونة الأخيرة نقوم بالشراء لعدم قدرتنا على البحث والاستخراج للارتباطات الأسرية والعملية.

وأكمل: أعمل في موقعي الذي اشتهرت به في منطقة الباحة منذ ما يقارب ١٥ عامًا؛ وقد لاقيت خلال هذه المدة مواقف مع بعض الزبائن فالبعض ينزعج من السعر ويقوم برمي المسواك ويذهب فنضطر إلى تخفيض الأسعار ويكون المكسب قليلًا، وأحيانًا نبيع بسعر الشراء.

وتابع: أجود أنواع المساويك والأغلى هو ما يُسمى ” الحنش ” حيث يظهر اللون على قشرة السواك، ويكون شبيهًا بالأفعى، ثم يأتي الحار الذي يتميز بلونه الفاتح ويكون غير مستقيم، ثم البارد الذي يتميز بأليافه اللينة واستقامته.