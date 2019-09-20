“المواطن” تنشر أسماء المعلمات البديلات بعد صدور قرار تعيينهن على المرتبة السادسة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم أسماء المعلمات البديلات اللاتي تم تثبيتهن بعد مطالبهن بالتعيين.

وقررت التعليم تعيين 517 مواطنة على وظائف إدارية بالمرتبة السادسة ومنحهن راتب الدرجة الأولى.

وبحسب التعليم، سيتم منح المعلمات راتب شهر بدل تعيين ما لم يكن لهن سابقة خدمة في الدولة، فيما يعتبرن تحت التجربة لمدة سنة، ولا يمكن المباشرة إلا بعد التأكد من الوثيقة الأصلية للمؤهل واستكمال مصوغات التعيين.

ومن المقرر أن يتم إلزام المعينة بتوقيع إقرار خطي منها بأنها لا تشغل وظيفة حكومية أو سبق لها العمل بوظيفة حكومية، وفي حال اتضح خلاف ذلك، للوزارة الحل في إلغاء قرار تعيينها، فيما سيتم إلغاء تعيين من لم تباشر منهن وفقًا للمادة 40 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

وأوضحت التعليم أنه سيتم إلحاق المعينات ببرنامج تدريبي في إدارة التعليم التي تم تعيينهن بها بالتنسيق مع الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية بالوزارة.

وفيما يلي تنشر “المواطن” أسماء المعلمات البديلات: