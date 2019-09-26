“المواطن” توثق احتفالات ثلوث المنظر: قصائد شعرية وعرض عسكري وفعاليات متنوعة
ضمن احتفالات المحافظة باليوم الوطني للمملكة التاسع والثمانين

“المواطن” توثق احتفالات ثلوث المنظر: قصائد شعرية وعرض عسكري وفعاليات متنوعة

2019/09/27
الساعة 12:54 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - أحمد الشهري - ثلوث المنظر

شهد رئيس مركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق إبراهيم بن عبدالله الشهري وبحضور مدير إدارة الأحوال المدنية بمحافظة محايل يحيى بن علي الشهري وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية احتفال اليوم الوطني ٨٩ والذي تنظمه بلدية محافظة بارق بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالمركز.

وتجول رئيس المركز على الأركان الموجودة كالأسر المنتجة ورابطة بارق الخضراء ومركز الخبراء الطبي ومركز الرعاية الصحية الأولية بوادي الخير.

بدأ الحفل المعد لهذه المناسبة بالقرآن الكريم، تلا ذلك عدد من القصائد الشعرية الوطنية والتي نالت استحسان الحضور، تلا ذلك عرض عسكري لفرقة فراشات الجنوب، ثم عدد من المشاركات لمدارس المركز واختتم الحفل بلوحة فنية.

الجدير بالذكر أن الفعاليات مستمرة لمدة ثلاثة أيام بالحديقة العامة بمركز ثلوث المنظر.

 


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