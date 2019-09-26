“المواطن” في احتفالات البرك.. أشعار وهدايا وسماء مضيئة بألوان الوطن

المواطن - محمد الغبيشي - البرك

أقامت محافظة البرك بمنطقة عسير، مساء أمس الاحتفال باليوم الوطني، بحضور رئيس مركز المرصد محمد الحسين آل عبده الهلالي نيابة عن محافظ البرك، وبحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس عبدالله بن محمد الرياعي، ومدير مكتب التعليم بالمحافظة عبدالرحمن بن محمد أبو زلفة، وعدد من المسؤولين مدنيين وعسكريين.



وفي كلمته بتلك المناسبة، هنأ رئيس مركز المرصد محمد الحسين آل عبده الهلالي، حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الكريم.

وتطرق آل عبده إلى تاريخ توحيد البلاد الغالية، على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، الذي أعلى كلمة الحق.

وبعد ذلك، توالت فقرات الحفل بعدد من القصائد الشعرية لعدد من الشعراء، وتلاها أوبريت وطني بعنوان “فخر الوطن” قدمه ابتدائية البنات بمحافظة البرك، ثم نشيد “هيبة ملك” قدمه عدد من طلاب متوسطة الثغر بالمحافظة، وملحمة وطنية قدمها طلاب ابتدائية موسى بن نصير بالبرك، ثم إلقاء شعري بعنوان “البيت الكبير” قدمه طلاب مدرسة العقيق بمركز ذهبان.

كما قدمت بلدية البرك عرضاً مرئياً، ثم أوبريت “وطن الشموخ” قدمه كل من مدرستي أبو سعيد الخدري بمركز الصوالحة ومدرسة ذات الصواري بمركز عمق.

وتوالت فقرات الحفل بعدد من الألوان الشعبية التي تعبر عن الفرحة والولاء للوطن.

وعاشت محافظة البرك ليلة وطنية رسم فيها أهالي المحافظة رسائل الحب والانتماء والولاء لهذا الوطن وقادته.

وتنوعت الفعاليات من عصر أمس وحتى وقت متأخر من الليل، وتم توزيع عدد من الهدايا التذكارية والأوشحة الوطنية والأعلام في الطرق الرئيسة بالمحافظة، وأصبحت سماء المحافظة مضيئة بألوان شعار الوطن من خلال فريق إضاءة متخصص، ليمتزج اللونان الأبيض والأخضر في السماء، مع أصوات الأناشيد والشيلات الوطنية، وهتافات الجمهور.