الميزانية الأمريكية تسجل عجزًا يتخطى حاجز التريليون دولار

الميزانية الأمريكية تسجل عجزًا يتخطى حاجز التريليون دولار

2019/09/13
الساعة 12:09 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أوضحت بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية اليوم أن الميزانية سجلت عجزًا بلغ 200 مليار دولار في شهر أغسطس الماضي، ليتخطى إجمالي العجز في الأحد عشر شهرًا المنقضية من السنة المالية 2019م حاجز التريليون دولار.

وقالت وزارة الخزانة: “إن الإنفاق الاتحادي في أغسطس بلغ 428 مليار دولار، بانخفاض قدره 1% مقارنةً مع الشهر نفسه من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات 228 مليار دولار، بزيادة قدرها 4% مقارنةً مع أغسطس من العام المنصرم 2018م.

وبلغ إجمالي العجز في الأحد عشر شهرًا المنقضية من السنة المالية الحالية 1.067 تريليون دولار، مقارنةً مع عجز قدره 898 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.


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