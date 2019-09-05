المُسن الفائز بسيارة الهيئة العامة للرياضة يوضح سبب بكائه

المواطن - مروة نبيل

لفت المُسن صالح القضيبي الأنظار إليه، بعدما أجهش في البكاء عقب فوزه بسيارة الهيئة العامة للرياضة في مباراة التعاون والحزم ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف القضيبي سبب بكائه، وقال: “كنت عائداً إلى القصيم من الرياض لحضور مباراة التعاون الافتتاحية بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وفي طريقي إلى الملعب تعطلت سيارتي”.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، قائلًا: “دعوت الله أن أفوز بالسيارة، وعندما استقرت الكاميرا علي لم أصدق ذلك فذرفت الدموع فرحًا، وغادرت الملعب بعد الفوز بالسيارة”.

وأشار القضيبي إلى أنه سوف يستلم السيارة في نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، مشددًا على أن الفوز بها كان حلماً يراوده منذ فترة.

وأوضح أنه يعشق نادي التعاون، وأن صورته وهو يبكي بعد الإعلان عن فوزه بسيارة الهيئة العامة للرياضة حققت له شهرة كبيرة بين الناس.